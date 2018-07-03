Тома Менье: "Решимость, воля и самоотверженность. Горд быть бельгийцем!"

Защитник сборной Бельгии Тома Менье после победы над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 (3:2) отметил, что горд быть бельгийцем. Бельгийская команда проигрывала по ходу встречи 0:2, но до финального свистка смогла не только отыграться, но и на последних минутах вырвать победу.

"Решимость, воля и самоотверженность. Горд быть бельгийцем!" - написал Менье в Твиттере.

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