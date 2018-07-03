Тома Менье: "Поздравляю тренера с проведенными заменами"

Защитник сборной Бельгии Тома Менье выразил радость по поводу победы над Японией (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2018. По ходу встречи бельгийцы уступали со счетом 0:2.

– Это невероятно, – цитирует AFP Менье. – Мы проявили силу воли. Команда доминировала, но пропустила дважды в начале тайма, после чего можно было подумать, что все кончена. Но я поздравляю тренера с его заменами. Два новых игрока забили и много работали. Это доказывает, что у нас полноценная команда из 23 игроков. Доволен проделанной работой, хотя мы не должны были до такого доводить. Бельгия готова показать свой талант.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ