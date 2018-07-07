Тома Менье: "Печально, что придется сыграть против друзей и партнеров из сборной Франции"

Полузащитник сборной Бельгии Тома Менье поделился впечатлениями после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Бразилии (2:1). Также он рассказал, что думает о предстоящем полуфинале со сборной Франции.

- Мы ощущали огромную поддержку трибун, несмотря на то, что бразильцев было больше, но наших болельщиков тоже слышали. Чувствовали себя с ними как в одной лодке. Мы действовали очень слаженно, наслаждались игрой и одержали заслуженную победу. Для нас это исключительный день, - цитирует бельгийца "Р-Спорт". - Франция? Честно говоря, немного печально от того, что придется сыграть против партнеров и друзей. Но с другой стороны, матч с ними станет сплошным удовольствием и наверняка получится очень веселым.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018