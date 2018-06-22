Тома Менье: "Неймар может стать лучшим игроком чемпионата мира"

Защитник сборной Бельгии Тома Менье считает, что форвард сборной Бразилии Неймар может стать лучшим игроком чемпионата мира. Бразильцы начали турнир с ничьей со Швейцарией (1:1).

– Неймар может стать лучшим футболистом чемпионата мира, – цитирует RTBF Менье. – Это необычный игрок. Швейцария хорошо закрывалась в обороне, другие команды с Бразилией постараются сделать то же самое. Неймар же фантастический футболист, который в любой момент может поменять расклад.

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