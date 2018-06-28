Тома Лемар: "Франция - Аргентина - это интересная вывеска"

Полузащитник сборной Франции Тома Лемар ждет интересного противостояния с Аргентиной в 1/8 финала ЧМ-2018. Он подчеркнул, что французы готовы к матчу.

– Аргентина – очень хорошая команда, мы должны выложиться по полной. Вывеска очень интересная, – цитирует AFP Лемара. – Команда сосредоточена на игре и постарается победить. Мы всегда стараемся улучшить свою игру. Чувствуем себя готовыми к матчу. Нас не волнует, кто будет следующим соперником. Мы выкладываемся на пределе всегда.

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