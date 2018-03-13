Точные сроки восстановления Джикии станут известны 27 марта

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что его восстановление проходит по плану. По словам игрока, точные сроки возвращения на поле станут известны после тестов в Риме.

- На самом деле сейчас хороший этап восстановления, я начал работать с мячом, - заявил Джикия. - 27 числа я улечу в Рим, где станет известна дальнейшая информация по восстановлению и срокам. Чемпионат мира-2018 - это моя цель. Сделаю все, чтобы быть там.