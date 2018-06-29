Точно лучше "Уотфорда". Харри Реднапп - об уровне сборной России

Известный английский тренер Харри Реднапп считает, что сборная России по своему уровню превосходит "Уотфорд", выступающий в чемпионате Англии.

- Россия? Предполагаю, что она находилась бы где-то между премьер-лигой и чемпионшипом, - сказал Реднапп "СЭ". - Как "Уотфорд". Хотя Россия точно лучше "Уотфорда".

Сборная России заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф мирового первенства. Она встретится с Испанией в 1/8 финала турнира (1 июля, Москва, "Лужники").

Полностью мнение Реднаппа - здесь

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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