Тоби Алдервейрелд: "Восхищен архитектурой, качеством поля и расположением трибун стадиона "Спартак"

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд выразил восхищение стадионом "Спартак" в Москве, где вчера бельгийцы играли с командой Туниса (5:2) в рамках группового этапа чемпионата мира.

- Очень понравился стадион "Спартак", на котором мы играли против команды Туниса, честно говоря, я восхищен его архитектурой, качеством поля и расположением трибун, - приводит ТАСС слова Алдервейрелда. - При этом, если сравнивать с предыдущей ареной, на которой мы играли против сборной Панамы (стадион "Фишт" в Сочи. - Прим. "СЭ"), то мои симпатии разделятся поровну. Если побывать в недалеком будущем, и "Тоттенхему" в еврокубках достанется футбольный клуб из России, который играет на этом стадионе, то я буду очень даже не против приехать в Россию еще раз и сыграть здесь. Вся организация матча, начиная от захода на стадион и заканчивая возвращением в автобус, прошла на самом высоком уровне.

Напомним, после двух туров группового этапа бельгийцы набрали шесть очков и гарантировали себе место в плей-офф чемпионата мира.

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