Тоби Алдервейрелд: "Бельгия рассчитывает только на победу в матче с Англией"

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд отметил, что команда планирует уделить особое внимание игре в обороне в подготовке к заключительному матчу группового турнира чемпионата мира против команды Англии.

Во вторник сборная Бельгии провела очередную тренировку перед матчем с командой Англии на базе СК "Гучково" в Подмосковье. Встреча с англичанами пройдет 28 июня на стадионе "Калининград".

- Мы рассчитываем только на победу в матче с командой Англии и намерены выиграть этот матч, как и все остальные, - цитирует ТАСС Алдервейрелда. - Соперник обладает хорошим набором футболистов, которые любят играть в быстрый и комбинационный футбол. В матче против сборной Туниса у нас были некоторые проблемы в обороне, из-за чего мы пропускали довольно неприятные контратаки от соперника. В подготовке к матчу против команды Англии мы уделим особое внимание обороне, однако отсиживаться весь матч на своей половине поля у футболистов нашей команды нет даже в мыслях.

В сборной Англии собраны лучшие футболисты Английской премьер-лиги и все они мне известны далеко не понаслышке. Иногда футболисты нашей сборной обмениваются сообщениями с английскими футболистами, с которыми хорошо общаемся, однако все максимально сконцентрированы на предстоящей встрече. В "Тоттенхеме" в раздевалке по окончании сезона мы провели внутренний опрос "У кого больше шансов", большинство моих одноклубников пусть и с небольшой улыбкой на лице поддержали Бельгию.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты