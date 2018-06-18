Тите: "Я ждал победу сборной Бразилии. Разумеется, я недоволен!"

Главный тренер сборной Бразилии Тите после ничьей со Швейцарией на чемпионате мира-2018 (1:1) отказался критиковать арбитров. Также он признался, что ждал победы своей команды.

- В матче было два спорных момента. Вам не кажется, что надо бы исполь-зовать видеоповторы?

- Я не хочу отходить от вашего вопроса… Скажу так – я доверяю арбитрам, - отметил Тите. - Нельзя оказывать на них давление, они квалифицированные люди. Не могу же я встать на их место! Момент с Мирандой был довольно ясным. С пенальти – спорно. Пусть работают в духе справедливой игры. Вы не ждали такого ответа, думаю. Виллиан шел во втором тайме вперед, открывая нам поле. Соперник играл очень усердно, особенно после гола. У нас хватало голевых моментов. Их было около 20! Били мимо ворот. Значит, не очень концентрированно работали. Это плохо.

- Первый матч не выигран. Вы удручены? Арбитры…

- Я хочу говорить про работу, а не про арбитров. Что произошло – то произошло. Другие тоже забивают голы, тоже рискуют! Наша команда мощная и быстро реагирует, смотрит по сторонам. Держать напор 90 минут крайне сложно. Это игра – неплохой урок. Нельзя горячиться! Зашкаливали эмоции. Надо оставаться холоднее. Я ждал победу. Разумеется, я недоволен! (Юрий ГОЛЬШАК)

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