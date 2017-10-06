Тите: "Я похлопал вратарю сборной Боливии"

Главный тренер сборной Бразилии Тите после отборочного матча чемпионата мира-2018 с Боливией (0:0) оценил игру вратаря команды соперника Карлоса Лампе. Напомним, до завершения отборочного турнира чемпионата мира 2018 года бразильцам, которые досрочно гарантировали себе участие в мировом первенстве, предстоит провести один матч - 11 октября они примут Чили.

- Мы должны отдать должное Лампе, - цитирует fourfourtwo Тите. - Будем честны: во втором тайме был момент, когда я повернулся к трибунам и похлопал, но я был зол. Я хотел поговорить с Лампе, которого я поздравил с великолепной игрой.

Играть в Ла-Пасе против Боливии довольно непросто. Я доволен тем, как мы владели мячом, а в последней половине встречи мы были сильно нацелены на атаку. Я доволен нашим выступлением, но разочарован результатом.