Тите: "Сказал Жоржинью, что он должен определиться, за какую сборную играть"

Главный тренер сборной Бразилии Тите подтвердил, что хочет пригласить в национальную команду хавбека "Наполи" Жоржинью. Игрок бразильского присхождения уже принял участие в товарищеских матчах сборной Италии, однако не выходил на поле в ее составе в официальных поединках.

- Я долго наблюдал за Жоржинью и побеседовал с ним лично, - цитирует Football Italia Тите. - Я объяснил ему ситуацию и сказал, что ему нужно определиться, за какую сборную он хочет выступать. Это очень важное решение для него. Посмотрим, что произойдет в будущем. Жоржинью знает наше мнение о нем и то, как мы планируем его использовать в сборной.

Напомним, что Бразилия попала в финальную стадию чемпионата мира-2018.