Тите: "Симуляции Неймара? Пусть играет, как хочет"

Главный тренер сборной Бразилии Тите накануне матча 1/4 финала чемпионата мира против Бельгии заявил, что нападающий команды Неймар выполняет большой объем работы как в нападении, так и в обороне, поэтому может играть в любой манере.

- На этом ЧМ Неймар в общей сложности провел лежа на газоне 14 минут. Не кажется ли вам, что он перегибает с симуляциями?

- Неймар играет на максимальном уровне. Это не только дриблинг и игра в мяч. Он отрабатывает в обороне, организует пространство. Я его даже не прошу делать это в таком количестве. Он себя чувствует частью коллектива. А все остальное он делает пусть, как хочет.

- 30 лет назад вы проиграли в серии пенальти за "Сан-Паулу" и это был ужас. Как с этим бороться?

- Поражения по пенальти очень трудно пережить. Я не хочу, чтобы матчи заканчивались серией пенальти. Я не знаю, что можно придумать, но я хочу, чтобы их не было. Мы их тренируем. К ним нужно было готовиться. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)