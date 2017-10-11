Тите: "Сборная Бразилии - один из фаворитов чемпионата мира-2018"

Главный тренер сборной Бразилии Тите после победы над Чили (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил, что его команда является одним из претендентов на победу в турнире. Он также добавил, что горд выступлениями своих игроков.

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– Бразилия – один из фаворитов чемпионата мира благодаря своей игре, уровню и результатам, – приводит Sport.es слова Тите. – Мы, конечно, одни из претендентов на победу. Не знаю, сможем ли мы победить, но я горд уровнем игры своих футболистов. Мы можем сочетать зрелищность и конкурентоспособность.

Что касается сборной Чили, то они показывают очень хороший футбол в последнее время.

Бразилия заняла первое место в турнирной таблице, опередив идущего вторым Уругвай на 10 очков.