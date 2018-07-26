Тите продлил контракт со сборной Бразилии до 2022 года

Главный тренер сборной Бразилии Тите продлил контракт, сообщает официальный сайт бразильской конфедерации футбола. Новое соглашение рассчитано до 2022 года.
Это означает, что 57-летний тренер будет готовить команду к следующему чемпионату мира, который через четыре года пройдет в Катаре. На ЧМ-2018 бразильцы дошли до 1/8 финала, где уступили сборной Бельгии (1:2).
Тите возглавил команду в 2016 году и вышел с ней на чемпионат мира. В 26 матчах под его руководством сборная выиграла 20 раз. Кроме того, на аналогичный срок был продлен контракт селекционера сборной Эду Гаспара.
Tite segue no comando da #SeleçãoBrasileira!– CBF Futebol (@CBF_Futebol) 25 июля 2018 г.
O técnico e o coordenador de Seleções Edu Gaspar renovaram até o final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Saiba mais >> https://t.co/vKSDXI0uSe#SeleçãoBrasileira #GigantesPorNatureza
Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/79qCLcS8rY