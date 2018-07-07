02:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тите предложили продлить контракт со сборной Бразилии


Главный тренер сборной Бразилии Тите получил предложение продлить контракт. Как утверждает Globo Esporte, решение конфедерации футбола Бразилии сохранить специалиста не изменилось, несмотря на поражение от Бельгии в 1/4 финала чемпионата мира-2018 (1:2).

57-летний специалист 2 года назад возглавил сборную Бразилии. Под его руководством команда провела 26 матчей, в которых потерпела всего 2 поражения.

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