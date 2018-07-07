Тите предложили продлить контракт со сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите получил предложение продлить контракт. Как утверждает Globo Esporte, решение конфедерации футбола Бразилии сохранить специалиста не изменилось, несмотря на поражение от Бельгии в 1/4 финала чемпионата мира-2018 (1:2).

57-летний специалист 2 года назад возглавил сборную Бразилии. Под его руководством команда провела 26 матчей, в которых потерпела всего 2 поражения.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ