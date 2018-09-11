Тите посоветовал Трампу лучше учить историю

Главный тренер сборной Бразилии Тите ответил президенту США Дональду Трампу, который во время встречи с главой ФИФА Джанни Инфантино в Белом доме сказал: "Футбольная страна? Думаю, недавно у них с этим были проблемы". Политик таким образом намекнул на то, что южноамериканцы на чемпионате мира-2018 завершили выступление на стадии 1/4 финала, уступив будущим бронзовым призерам – Бельгии (1:2).

– Мой ответ Трампу? Мы пять раз выиграли чемпионат мира, – цитирует Goal Тите. – Возможно, ему лучше стоит учить историю.

Бразильцы в последний раз становились чемпионами мира 16 лет назад. На четырех последних мировых первенствах они трижды дошли до четвертьфиналов, а также один раз заняли четвертое место.