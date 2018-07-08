Тите пока не решил, продлевать ли контракт со сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите пока не решил, будет ли продлевать контракт. Как сообщает Globo, Конфедерация бразильского футбола предложила специалисту новый контракт на четыре года, однако он не дал ответа.

По данным источника, Тите попросил у руководства времени на раздумья и хочет перед этим побыть с семьей. Напомним, что Бразилия на ЧМ-2018 проиграла Бельгии (1:2) в 1/4 финала.

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