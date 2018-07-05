Тите объявил стартовый состав Бразилии на четвертьфинал ЧМ-2018 против Бельгии

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил стартовый состав команды на четвертьфинал чемпионата мира против Бельгии. Встреча пройдет завтра, 6 июля, в Казани.
"Пентакампеоны" выйдут в следующем составе: Алиссон - Фагнер, Тиагу Силва, Миранда (к), Марселу - Фернандинью, Паулинью, Коутинью, Виллиан, Неймар - Габриэл Жезус.
Таким образом в стартовый состав Бразилии вернется Марселу. Он пропускал встречу 1/8 финала против Мексики (2:0) из-за травмы.
Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
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- Сборная Бельгии (футбол)
- Виллиан да Силва
- Сборная Мексики (футбол)
- Филиппе Коутинью
- Тиагу Силва
- Марселу Виейра
- Миранда
- Паулинью
- Аденор "Тите" Бакки (тренер)
- Габриэл Жезус
- Алиссон