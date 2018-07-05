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Тите объявил стартовый состав Бразилии на четвертьфинал ЧМ-2018 против Бельгии

МАРСЕЛУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
МАРСЕЛУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил стартовый состав команды на четвертьфинал чемпионата мира против Бельгии. Встреча пройдет завтра, 6 июля, в Казани.

"Пентакампеоны" выйдут в следующем составе: Алиссон - Фагнер, Тиагу Силва, Миранда (к), Марселу - Фернандинью, Паулинью, Коутинью, Виллиан, Неймар - Габриэл Жезус.

Таким образом в стартовый состав Бразилии вернется Марселу. Он пропускал встречу 1/8 финала против Мексики (2:0) из-за травмы.

Бразилия - Бельгия:  чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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