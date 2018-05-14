Тите - о составе сборной Бразилии на ЧМ-2018: "Критики всегда найдутся"

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал состав национальной команды для участия в чемпионате мира-2018. По словам 56-летнего специалиста, он абсолютно спокоен за свой выбор.

- Я совершенно спокоен, а это очень важно, - приводит слова Тите пресс-служба сборной Бразилии. - Вчера Эду Гаспар (технический координатор команды. - Прим. "СЭ") сказал мне, чтобы мы сделали все возможное, чтобы составить подробное мнение о каждом игроке. Критики найдутся всегда, мнение могут быть также разные. И мы к этому готовы.



В групповом турнире чемпионата мира бразильцы сыграют со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Спартак").

Два игрока "Шахтера", Неймар, два бывших "русских". Бразилия огласила заявку на ЧМ-2018

