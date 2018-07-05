Тите: "Неймар - суперигрок. Он заплатил большую цену, чтобы играть"

Главный тренер сборной Бразилии Тите отметил прогресс в игре Неймара. Футболист сумел быстро восстановиться после серьезных травм.

- Неймар уже начал расти?

- Иногда я смотрю на свою скамейку и думаю "Господи, да там же суперигроки"! Не надо разбираться в футболе, чтобы понимать, что ему есть куда расти.



Он много работает. Мы знаем какую цену он заплатил, чтобы попасть сюда. У него были серьезные травмы. Я вижу какой он спортсмен.



Время еще позволяет ему развиваться. Это суперигрок. Он быстро восстанавливается.

- Мы, бразильцы, любим эйфорию после побед и депрессии после поражений. Как с этим бороться?

- В моей карьере я говорил с разными профессионалами. Карлос Бьянки мне говорил, что главное быть готовым психологически. Мы должны подходить ко всему разумно. Не надо бояться проиграть, когда выходишь на поле.



Нужна холодная голова. Две недели назад я сказал игрокам, что они должны верить в тренировку. Верить в ее результат. Если выходишь на поле, то нужно бегать. Нельзя сбавлять темп. Главный вызов - это психологическое давление.

- У вас горят глаза. Вы хорошо себя чувствуете здесь?

- Мы Бразилия. От нас всегда ждут многого. Да, матч против Швейцарии был особенным. Я не успокоился, я расслабился. Теперь я чувствую уверенность. (Артур ЕНИКЕЕВ)



Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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- Неймар уже начал расти?

- Иногда я смотрю на свою скамейку и думаю "Господи, да там же суперигроки"! Не надо разбираться в футболе, чтобы понимать, что ему есть куда расти.



Он много работает. Мы знаем какую цену он заплатил, чтобы попасть сюда. У него были серьезные травмы. Я вижу какой он спортсмен.



Время еще позволяет ему развиваться. Это суперигрок. Он быстро восстанавливается.

- Мы, бразильцы, любим эйфорию после побед и депрессии после поражений. Как с этим бороться?

- В моей карьере я говорил с разными профессионалами. Карлос Бьянки мне говорил, что главное быть готовым психологически. Мы должны подходить ко всему разумно. Не надо бояться проиграть, когда выходишь на поле.



Нужна холодная голова. Две недели назад я сказал игрокам, что они должны верить в тренировку. Верить в ее результат. Если выходишь на поле, то нужно бегать. Нельзя сбавлять темп. Главный вызов - это психологическое давление.

- У вас горят глаза. Вы хорошо себя чувствуете здесь?

- Мы Бразилия. От нас всегда ждут многого. Да, матч против Швейцарии был особенным. Я не успокоился, я расслабился. Теперь я чувствую уверенность. (Артур ЕНИКЕЕВ)



Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018

