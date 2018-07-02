Тите: "Неймар хочет играть, а не чтобы по нему бегали"

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что Неймар не симулировал во время матча 1/8 финала чемпионата мира против Мексики (2:0). 26-летний форвард в этой встрече забил гол и отдал результативную передачу.

- На Неймара наступили, я видел это на экране, - цитирует Тите РИА Новости. - Он хочет играть, а не чтобы по нему бегали. Я вам вот что скажу: три с половиной месяца человек не играл. Для игрока его уровня это слишком долго, нравится это или нет. Мы считаем, что Неймару нужно четыре-пять матчей, чтобы набрать оптимальную форму. Поэтому мой ответ очевиден: он играет на высочайшем тактическом уровне.

Он также заявил, что защитник Марселу был готов провести определенное количество времени на поле, но остался в запасе по причине отсутствия тренировочной практики.

- Марселу мог играть 45-60 минут, в плане физики он был в форме. Он лидер, часть команды и хотел играть. Это было мое решение, потому что я не могу выпустить на поле игрока без практики. Он понял это и сохранил боевой дух, - сказал Тите.

Сборная Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с победителем пары Бельгия - Япония (6 июля, Казань).

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