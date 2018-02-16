Тите назвал 15 игроков сборной Бразилии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бразилии Тите частично определился с заявкой на чемпионат мира-2018. Специалист назвал 15 игроков, которых он планирует взять на турнир.

В их число вошли вратарь Алиссон ("Рома", Италия), защитники Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва (все - "ПСЖ", Франция), Миранда ("Интер", Италия), Марселу ("Реал", Испания), полузащитники Каземиру ("Реал", Испания), Ренату Аугусту ("Бэйцзин Гоань", Китай), Паулинью, Филиппе Коутинью (оба - "Барселона", Испания), Фернандинью ("Манчестер Сити", Англия), Виллиан ("Челси", Англия), нападающие - Неймар ("ПСЖ", Франция), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), и Роберту Фирмину ("Ливерпуль", Англия).

- Эти игроки регулярно играют в своих клубах и уже доказали все, - цитирует Terra Тите.

Расширенную заявку на чемпионат мира команды должны предоставить до 14 мая, а окончательную - до 4 июня.

Бразилия первая обеспечила себе место на ЧМ-2018 в спортивной борьбе. В групповом турнире бразильцы сыграют со Швейцарией (17 июня, "Ростов Арена"), Коста-Рикой (22 июня, "Санкт-Петербург") и Сербией (27 июня, "Спартак"). Напомним, что в рамках подготовки к турниру бразильцы встретятся с Россией. Матч состоится 23 марта в "Лужниках".