Тите: "Мы не приносим Неймара в жертву ради результата. Он готов играть"

Главный тренер сборной Бразилии на пресс-конференции перед матчем против Коста-Рики отметил, что нападающий Неймар, в последнее время испытывавший проблемы со здоровьем, готов сыграть во втором туре группового турнира ЧМ-2018.

– Как себя чувствует Неймар? Если бы завтра был не матч чемпионата мира, а товарищеский, он бы играл? Или вы пожертвуете его здоровьем ради результата?

– Нет, мы никого не приносим в жертву. В первом матче он получил удар по лодыжке, но сейчас, с учетом его физического состояния, готов играть. В первой встрече он отыграл все 90 минут, на основе медицинских отчетов сейчас у него все в порядке. Он ускоренно восстановился перед турниром. Если бы это не был матч чемпионата мира, он тоже вышел бы на поле. Мы не приносим его в жертву, даже не мыслим такими категориями, потому что для нас главная ценность – здоровье футболистов. (Егор БЫЧКОВ)

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