Тите: "Говорить о будущем я не буду"

Главный тренер сборной Бразилии Тите не захотел отвечать на вопрос о своем будущем в национальной команде. Сегодня бразильцы уступили бельгийцам в матче 1/4 финала чемпионата мира, проходившем в Казани со счетом 1:2.



- Будете ли вы работать дальше?



- Я не хочу обсуждать конкретных игроков. Матч был прекрасный, у нас были моменты. Бельгия оказалась эффективнее - она смогла преобразовать моменты в голы. Не могу сказать, что они сыграли лучше, - они сыграли эффективнее. Я не буду говорить о своем будущем. Страсти еще не улеглись. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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