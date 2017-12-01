Тите: "Еще недавно Италия была чемпионом, а теперь даже не попала на ЧМ"

Главный тренер сборной Бразилии Тите после жеребьевки ЧМ-2018 отметил, что сборная Хорватии попала в непростую группу. Напомним, что Бразилия сыграет в группе E вместе с Коста-Рикой, Швейцарией и Сербией.

​– Нам надо расти и развиваться, – цитирует Тите официальный сайт ФИФА. – Конечно, к каждому сопернику нужна своя подготовка. Нужно хорошенько поработать. Посмотрите, что это за турнир! Еще недавно Италия была чемпионом, а теперь даже не попала сюда. Голландия была третьей, а сейчас и ее нет. Чили, дважды чемпиона Америки, также нет. Поэтому мы понимаем, какой тут уровень.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!