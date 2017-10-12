Тираж памятных банкнот к ЧМ-2018 составит примерно 20 миллионов экземпляров

Генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук сообщил, что тираж паамятных банкнот к чемпионату мира-2018 составит около 20 миллионов экземпляров. Ранее стало известно, что памятные банкноты будут изготовлены на основе пластикового субстрата, а их выпуск планируется в первой половине 2018 года.
- Боюсь ошибиться, 20 миллионов, по-моему, тираж, - цитирует RNS Трачука.
ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
Дополнительная информация
https://rns.online/finance/Tirazh-pamyatnih-banknot-k-CHM-2018-mozhet-sostavit-20-mln-shtuk-2017-10-12/