18:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тираж памятных банкнот к ЧМ-2018 составит примерно 20 миллионов экземпляров


Генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук сообщил, что тираж паамятных банкнот к чемпионату мира-2018 составит около 20 миллионов экземпляров. Ранее стало известно, что памятные банкноты будут изготовлены на основе пластикового субстрата, а их выпуск планируется в первой половине 2018 года.

- Боюсь ошибиться, 20 миллионов, по-моему, тираж, - цитирует RNS Трачука.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

https://rns.online/finance/Tirazh-pamyatnih-banknot-k-CHM-2018-mozhet-sostavit-20-mln-shtuk-2017-10-12/

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