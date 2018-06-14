Тина Канделаки: "Прав был Слепаков, а ведь Кадыров еще и до раздевалки не доходил"

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала победу сборной России в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии.

Она вспомнила песню Семена Слепакова, предложившего сделать главу Чечни Рамзана Кадырова главным тренером сборной России.

"Прав был Слепаков, а ведь Рамзан Кадыров еще и до раздевалки не доходил", – написала Канделаки на странице в Телеграме.

"Впереди еще матчи и наша сборная должна выиграть! А Семен Слепаков напишет новую песню", – прокомментировал Кадыров в своем Телеграме пост Канделаки.

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Счет открыл Юрий Газинский, дубль сделал Денис Черышев, еще по мячу забили Артем Дзюба и Александр Головин.

Сборная России на чемпионате мира по футболу