Тимо Вернер: "Я практически расплакался после гола Крооса"

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер признался, что едва сдержал слезы после победного гола Тони Крооса на 95-й минуте матче чемпионата мира против Швеции (2:1).

- У нас был настоящий праздник в раздевалке после матча. Некоторые не могли ни слова вымолвить, - цитирует Goal Вернера. - Я практически расплакался на поле после победного гола, потому что это было невероятно. Мы этого заслуживали. Это мог быть поворотный момент. То, что мы смогли выйти из такой сложной ситуации, не имея одного игрока на поле, говорит о силе нашей веры в себя.

Напомним, благодаря этой победе немцы сохранили шансы на выход в 1/8 финала турнира. 27 июня Вернеру и компании предстоит провести заключительный матч группового этапа против Кореи.

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