Тимо Вернер: "Гол Крооса должен войти в учебники по футбольной истории"

Форвард сборной Германии Тимо Вернер прокомментировала победу своей команды над Швецией в матче второго тура чемпионата мира. Немцы выиграли 2:1, забив последний гол в добавленное время.



- Гол Крооса должен войти в учебники по футбольной истории. Это особенная ситуация. В первой половине матча у него были ошибки, а на 95-й минуте он забил решающий гол.



Мы буквально бились о стену после первого гола. Команда Швеции играла еще в более оборонительный футбол, чем сборная Мексики, - цитирует ТАСС Вернера. - У нас были хорошие шансы в начале, но мы чуть ли не с двух метров не попадали в ворота.

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