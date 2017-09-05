Тимо Вернер: "Германия серьезно отнеслась к игре с Норвегией"

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер после разгромной победы над Норвегией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (6:0) отметил, что его команда серьезно отнеслась к поединку. Сам 21-летний немец отметился двумя забитыми мячами.

- На уровне менталитета, мы с первой минуты серьезно отнеслись к этой игре, - цитирует L'Equipe Вернера. - Я с нетерпением жду регулярные вызовы в национальную команду. Не думал, что мое возвращение произойдет так. Спасибо поклонникам. Жизнь в городе очень особенная.

Трансляция матча Германия - Норвегия