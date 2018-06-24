Тим Шервуд: "Сампаоли похож на человека, который пришел в паб, чтобы подраться"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд выразил недовольство внешним видом рулевого сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.

- Если бы они выиграли матч с Хорватией, мы бы сошлись на том, что внешность тренера не имеет значения, - приводит Balls слова Шервуда. - Но он тренер сборной и стоит на бровке в футболке и с татуировками по всему телу… Послушайте, может быть, я старомоден, но я не думаю, что тренер может выглядеть вот так. Сампаоли похож на человека, который пришел в паб, чтобы с кем-то подраться. А его команда похожа на него, в игре с Хорватией она была так же неряшлива.

После двух туров группового этапа аргентинцы набрали всего одно очко и рискуют не попасть в плей-офф.

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