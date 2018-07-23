Тим Кэйхилл объявил об уходе из сборной Австралии в 38 лет

Нападающий Тим Кэйхилл объявил об уходе из сборной Австралии, сообщает официальный сайт "соккеруз". 38-летний форвард провел за национальную команду 107 матчей (больше только у Марка Шварцера - 109) и забил рекордные 50 голов.

Кэйхилл принял участие в чемпионатах мира-2006, 2010, 2014 и 2018, а также победном Кубке Океании-2004, Кубках конфедераций-2005 и 2017 и Кубке Азии-2007, 2011 и 2015. Последний для австралийцев также стал победным.

На клубном уровне Кэйхилл играл в "Миллуолле", "Эвертоне", "Нью-Йорк Ред Буллз", "Шанхай Шэньхуа", "Ханчжоу" и "Мельбурн Сити". Вторую половину прошлого сезона он отыграл в родном "Миллуолле".