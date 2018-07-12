18:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тилеманс в восторге от организации чемпионата мира в России


Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс, отметил, что Россия великолепно справилась с организацией чемпионата мира.

- Послезавтра мы сыграем последний матч за третье место на чемпионате мира - сказал Тилеманс на пресс-конференции. - Хотелось бы поблагодарить организаторов за прекрасную подготовку и организацию мирового первенства.  Особенно понравилось, что перелеты между городами проходили практически незаметно.

Можно с уверенностью сказать, что Россия великолепно справилась с организацией чемпионата мира. Тренировочные условия на подмосковной базе в Дедовске также заслуживают отдельных слов благодарности.

Можно сказать, что мы с пользой провели все это время здесь. Большое спасибо России. Надеюсь, что мы приедем сюда не один раз.

14 июля в Санкт-Петербурге сборная Бельгии в матче за третье место чемпионата мира сыграет против команды Англии.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 17.00 (время московское)

 Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь

Дополнительная информация

https://twitter.com/BelRedDevils/status/1017428238816153600

К комментариям
1
Материалы других СМИ