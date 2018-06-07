Тихонов рассказал, почему после ЧМ денег будет меньше, а спонсоры не хотят вкладываться в футбол

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов выразил мнение, что после чемпионата мира-2018 в футбол и спорт вообще будет вкладываться меньше бюджетных денег и клубам придется искать финансовой поддержки у спонсоров.

- Станет ли меньше денег после чемпионата мира? Возможно, придется этого ждать, потому что огромные деньги были затрачены к чемпионату мира, на строительство стадионов. К тому же огромное количество будет потрачено на содержание стадионов, потому что это огромные строения, за которыми нужно смотреть, - заявил в программе "Foot'больные люди" Тихонов. - Конечно, где-то бюджетные деньги будут приходить меньше, придется искать каких-то спонсоров, но не все сейчас хотят вкладываться в футбол просто потому, что отдачи практически никакой. Если только где-то наверху: "Зенит" зарабатывает, "Спартак", ЦСКА, "Локомотив".