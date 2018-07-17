Тибо Куртуа: "Выключил телевизор на 94-й минуте финала ЧМ-2018. Не хотел видеть радость французов"

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил, что не смотрел окончание трансляции финала ЧМ-2018 между Францией и Хорватией (4:2). Бельгийцы уступили французам в полуфинале и в итоге заняли 3-е место на турнире, обыграв Англию (2:0). Сам Куртуа был признан лучшим вратарем турнира.

- Я смотрел финал, но выключил телевизор на 94-й минуте, - приводит RTBF слова Куртуа. - Не хотел видеть, как французы радуются победе. Когда мне сказали, что я получил награду лучшему голкиперу турнира, снова включил трансляцию. Это большая честь для меня. Но эта награда - не главное для меня. Хотелось выйти в финал.