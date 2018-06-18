Тибо Куртуа: "В обороне Бельгия хороша, так что все будет нормально"

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поблагодарил партнеров по команде за надежную игру в обороне в матче чемпионата мира-2018 против Панамы (3:0).

- Время от времени у сборной Панамы были шансы выйти к нашим воротам 3 на 2, но это было лишь дважды, - цитирует ТАСС Куртуа. - У нас хорошо структурированная команда, поэтому когда были опасные моменты Эден Азар и Дрис Мертенс хорошо прикрывали меня, так что я чувствовал себя спокойно. Шанс на подобные ситуации в будущих матчах могут быть всегда, но в обороне мы хороши, так что все будет нормально.