Тибо Куртуа: "В матче с Грецией я сделал один из лучших сэйвов в карьере"

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа после победы над Грецией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018​ (2:1) отдал должное сопернику и посетовал на состояние поля. Также он назвал свой сэйв, сделанный в середине первого тайма, одним из лучших в карьере.

- Мы знали, что это будет сложная игра, - цититруе HLN Куртуа. - Поле было не лучшим - много песка и кочек, да и греки играли менее защитно, чем обычно. У них было несколько возможностей для взятия ворот. Сегодня я совершил из один из лучших сэйвов в своей карьере, и это радует меня. Если бы греки открыли счет, то все стало бы для нас еще сложнее.