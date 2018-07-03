Тибо Куртуа: "Сделаем все, чтобы обыграть Бразилию"

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа - о матче со сборной Бразилии в 1/4 финала ЧМ-2018.

- Бразилия не упускает свои шансы, у них великолепная команда, - цитирует футболиста Marca. - Но в футболе бывают невероятные вещи. Посмотрите, как с нами сыграла Япония. Все возможно. Да, они немного больше фавориты, чем мы. Но мы сделаем все, чтобы победить.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)