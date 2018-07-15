Тибо Куртуа - лучший вратарь ЧМ-2018

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа назван лучшим вратарем чемпионата мира-2018. Голкиперу вручен приз "Золотая перчатка", который с 1994 по 2006 год носил имя Льва Яшина.

Куртуа - второй бельгиец, удостоенный это награды. Первым был Мишель Прюдомм в 1994 году. Четыре года назад приз получил немец Мануэль Нойер.

Сборная Бельгии добилась лучшего результата в истории, завоевав бронзу. Куртуа сыграл во всех 7 матчах и пропустил 6 голов. Чемпионом мира стала Франция, обыгравшая в финале Хорватию (4:2).