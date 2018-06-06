16:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тибо Куртуа: "Кейн - самый опасный игрок сборной Англии"


Вратарь сборной Бельгии и "Челси"  Тибо Куртуа признался, что считает форварда национальной команды Англии и "Тоттенхэма"  Харри Кейна самым опасным игроком в составе англичан. В рамках группового этапа предстоящего чемпионата мира Бельгия встретится с Панамой (18 июня, Сочи), Тунисом (23 июня, Москва) и Англией (28 июня, Калининград).

- Команда Англии состоит из индивидуальных талантов, нам придется сосредотачивать внимание сразу на нескольких игроках, - цитирует 26-летнего бельгийца портал FourFourTwo. - Но самым опасным футболистом английской сборной является Харри Кейн. Недаром он забивает около тридцати мячей каждый год.

В минувшем сезоне Кейн провел 37 игр в чемпионате Англии и забил 30 голов. 

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