Тибо Куртуа: "Кейн - самый опасный игрок сборной Англии"

Вратарь сборной Бельгии и "Челси" Тибо Куртуа признался, что считает форварда национальной команды Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейна самым опасным игроком в составе англичан. В рамках группового этапа предстоящего чемпионата мира Бельгия встретится с Панамой (18 июня, Сочи), Тунисом (23 июня, Москва) и Англией (28 июня, Калининград).

- Команда Англии состоит из индивидуальных талантов, нам придется сосредотачивать внимание сразу на нескольких игроках, - цитирует 26-летнего бельгийца портал FourFourTwo. - Но самым опасным футболистом английской сборной является Харри Кейн. Недаром он забивает около тридцати мячей каждый год.

В минувшем сезоне Кейн провел 37 игр в чемпионате Англии и забил 30 голов.