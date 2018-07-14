Тибо Куртуа: "Это главная победа в истории бельгийского футбола"

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал результат матча за третье место против команды Англии (2:0). Он отметил, что национальная команда одержала главную победу в истории бельгийского футбола.

- Мы отлично играли, но, к сожалению, уступили в полуфинале. Хорошо, что выиграли в этом матче и смогли завоевать бронзовые медали.

- Для вас это весьма удачный турнир, согласны?

- Старался подойти к чемпионату мира в лучшей форме и по ходу турнира чувствовал себя отлично.

- Эта победа главная в истории бельгийского футбола?

- Да, потому что это наше наивысшее достижение на чемпионатах мира, у нас команда победителей. Сейчас мы счастливы, но через два года на чемпионате Европы мы хотим добиться большего, как и на следующем мировом первенстве. Такие турниры всегда преподносят неожиданности, вспомните вылет Германии из группы.

- Поколение игроков, которым сейчас меньше 23-х лет сможет усилить команду на турнире в Катаре?

- Думаю, да, будут те, кто сможет подтянуться к национальной команде. У нас хорошее молодое поколение. Посмотрите хотя бы на Тилеманса, о котором два года назад еще никто не знал. Сейчас же это прекрасный игрок. (Артем РЯБОВОЛ)

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