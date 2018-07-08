Тибо Куртуа: "Бразилия не ожидала такой игры от Бельгии в обороне"

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа доволен тем, как его команда сыграла с Бразилией (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2018. Он отметил единение бельгийцев на этом турнире.

– В Англии знают, что Роберто Мартинес любит атаковать. Он защищается через контроль мяча, – цитирует Onde Cera Куртуа. – В матче с Бразилией мы изменили оборонительную систему, и соперник этого не ожидал. Это дало нам чувство единения. Мы единая команда с четко определенной структурой игры в атаке и обороне. Этот чемпионат мира может стать ключевым для нашего поколения. Мы должны быть полностью сосредоточенными.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018