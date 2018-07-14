Тибо Куртуа: "Бельгия рада бронзе, хотя приехала в Россию за золотом"

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа после победы в матче за третье место ЧМ-2018 над Англией (2:0) заявил, что на Евро-2020 и ЧМ-2022 его команда постарается еще лучше.

– Мы очень счастливы, хотя приехали сюда за золотом, чтобы выиграть чемпионат мира, – сказал Куртуа. – Мы старались показать максимум, но у нас не получилось выиграть в полуфинале. Мы рады бронзе.

– Оцените свою игру на этом турнире?

– Подошел в своей лучшей форме, чувствовал себя очень хорошо и старался показывать свой максимум.

– Это самая главная победа Бельгии в истории?

– Да, потому что эта команда победителей. Мы хотим добиться успехов и на чемпионате Европы, и через четыре года на чемпионате мира. Возможно, там мы выступим лучше. Этот турнир подарил много сюрпризов – неудачи Испании, Германии...

– Как вы собираетесь сохранить это поколение до следующего чемпионата мира?

– Думаю, мы найдем новых игроков. Тот же Юри Тилеманс два года назад не играл в сборной, а теперь он здесь. (Игорь НОВИКОВ)

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