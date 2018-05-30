Тиагу Силва: "Сборная Бразилии не может обещать титул"

Капитан и защитник сборной Бразилии Тиагу Силва признался, что не может обещать победы своей сборной на предстоящем чемпионате мира. Бразильцы – пятикратные чемпионы мира.

– У нас есть шанс переписать историю, – приводит BBC слова 33-летнего бразильца. – Мы не можем обещать титул, но будем стараться показывать отличный футбол.

На ЧМ-2018 Бразильцы сыграют в группе E с Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Спартак").

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