Тиагу Силва: "Сборная Бразилии не может обещать титул"

Капитан и защитник сборной Бразилии Тиагу Силва признался, что не может обещать победы своей сборной на предстоящем чемпионате мира. Бразильцы – пятикратные чемпионы мира.
– У нас есть шанс переписать историю, – приводит BBC слова 33-летнего бразильца. – Мы не можем обещать титул, но будем стараться показывать отличный футбол.
На ЧМ-2018 Бразильцы сыграют в группе E с Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Спартак").
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Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Тиагу Силва
PvsZ
Вы главное 1:7 не влетите, чемпионство - это уж как получится.
20:25
баламошка
Да куда вам с грыжей. Испания или Германия. Или Россия.
20:16