Тиагу Силва: "Неймар плакал от гордости защищать честь Бразилии в России"

Защитник и капитан сборной Бразилии Тиагу Силва после победы над Коста-Рикой (2:0) в матче ЧМ-2018 сказал, что на чемпионате мира всем приходится сложно, и объяснил причину слез Неймара после финального свистка.

- Нам было очень сложно играть сегодня - соперник засел в обороне, и мы все 90 минут пытались взломать ее, - отметил Силва. - У нас была масса возможностей, но забить мы смогли только в добавленное время - наверное, поэтому были так счастливы в конце. Как видите, футбол эволюционирует и на чемпионате мира всем приходится непросто - нам, Аргентине, Германии. Вчера прекрасно себя показала сборная Хорватии, у которой невероятный центр поля. Модрич - это топовый игрок. Неймар? Он плакал из-за всего, что произошло в игре, от гордости защищать здесь честь нашей родины. Он три месяца восстанавливался от травмы, не был уверен, приедет в Россию или нет, а теперь помог команде одержать такую важную победу, забил гол - вот и представьте, какие эмоции его переполняли. (Егор БЫЧКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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