Тиагу Силва: "Неймар оскорбил меня, когда я вернул мяч костариканцам"

Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва подтвердил, что между ним и Неймаром возникла небольшая ссора в конце матча с Коста-Рикой (2:0). На 83-й минуте встречи при счете 0:0 Неймар принялся ругаться на Силву, когда тот вернул мяч костариканцам после остановки в духе честной игры.

– Меня опечалило поведение Неймара, – цитирует AFP Силву. – Когда я вернул мяч, он оскорбил меня. Но думаю, что я был прав. Это даже сэкономило нам время. Я вернул мяч, потому что это не та ситуацию, когда мы могли выиграть. Спокойно отнесся к этому, но было грустно видеть такое поведение по отношению ко мне.

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