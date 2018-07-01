Тиагу Силва: "Матч с Мексикой будет великим"

Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Мексики отметил игровой интеллект футболистов соперника. Игрок обороны считает, что у его команды есть все для выхода в следующую стадию турнира.

– Наша команда хорошо сбалансирована, мы обладаем хорошим диапазоном действий, надеемся, что все игроки будут вдохновлены завтра, – цитирует ТАСС Силву. – Нужно стараться делать меньше ошибок, мы четыре года вели подготовку к турниру, и нам нужна полная концентрация. Думаю, что игра будет сложной, Мексика на первом этапе заслужила место в плей-офф, матч будет великим. Мы очень хотим выйти в четвертьфинал, у нас есть планы и инструменты для этого.

Я думаю, что наша эволюция с первого матча была впечатляющей. Многие говорили, что мы не очень хорошо играли, но я не соглашусь. Во втором и третьем матчах любая ничья могла выкинуть нас с турнира, поэтому у нас была мотивация выступить лучше. Думаю, сейчас все будет лучше, мы хорошо готовы к сборной Мексики, которая хорошо себя зарекомендовала.

Думаю, что у соперника очень умные игроки, которые умеют занимать свободное пространство. Мы должны остерегаться их атакующего трио, мы должны думать обо всех игроках.

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