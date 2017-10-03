Тиагу Алькантара - о ситуации с Пике: "Мы играем в футбол, а не говорим о политических дебатах"

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара пришел на пресс-конференцию перед матчем против Албании, который пройдет 6 октября. Однако большинство вопросов было задано не про самой игре, а по ситуации вокруг защитника "Барселоны" Жерара Пике.

- Мы не хотим говорить об этом, мы просто хотим играть в футбол, - цитирует Marca Тиагу. - У всех есть личное мнение. Мы здесь, чтобы говорить об отборочном турнире к чемпионату мира, а не о политических дебатах. Пике уже играл на Бернабеу. Для меня настоящая гордость быть здесь с ним.