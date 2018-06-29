Тиагу Алькантара: "Испании будут противостоять тысячи россиян"

Полузащитник сборной Испании Тиагу Алькантара перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против России отметил, что на стороне соперника будет 12-й игрок. Встреча пройдет 1 июля на стадионе "Лужники", вмещающем 78 тысяч зрителей.

- Мы не просчитываем дальнейшие варианты соперника, - цитирует Королевская испанская футбольная федерация Алькантару. - Сейчас для нас важно хорошо подготовиться к России.



Нам будут противостоять тысячи россиян, на стадионе будет аншлаг. Но в конце концов, результат на поле определяют игроки.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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